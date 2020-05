Znów pokazała brzuszek. Już nie ukrywa ciążowych krągłości

Barbara Kurdej-Szatan przestała robić tajemnicę ze swojej drugiej ciąży. Odkąd ogłosiła radosną nowinę, możemy obserwować co rusz to nowe fotki aktorki, która z dumą eksponuje swój zaokrąglony brzuszek. Jakby komuś było mało, to na jej profilu na Instagramie pojawiły się kolejne efekty sesji zdjęciowej.



Barbara Kurdej-Szatan pokazała nowe ciążowe zdjęcia (ONS.pl)