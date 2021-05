Barbara Kurdej-Szatan skomentowała doniesienia o gigantyczny kontrakcie reklamowym

"Od czerwca znów gramy w Teatrze 6. Piętro, stęskniłam się ogromnie! Zapraszam na 'Zagraj to jeszcze raz, Sam' i 'Miłość w Saybrook', a we wrześniu na musical 'Chicago' do Teatru Variete. Za chwilę zaczynam próby do nowego spektaklu, nagrywam dubbing i pracuję na planie 'M jak miłość'. Mam idealną równowagę pomiędzy pracą a życiem rodzinnym - zapewniła gwiazda.