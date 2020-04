Barbara Kurdej-Szatan nie pracuje przez koronawirusa. Zaszyła się w domu na wsi

Barbara Kurdej-Szatan przez pandemię koronawirusa została bez pracy. Wszystkie teatry są zamknięte, a zdjęcia do seriali i filmów wstrzymane. I choć to niezwykle trudny dla niej czas, nie zamierza się załamywać. Spakowała rodzinę i wyruszyła na wieś do domu swoich rodziców. To właśnie tam, w otoczeniu natury i błogiej ciszy, chce przeczekać najgorsze i spędzić najbliższe tygodnie izolacji.