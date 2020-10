Zasnęła przy synku. Pokazała urocze zdjęcie

Barbara Kurdej-Szatan pokazała zdjęcie z dzieckiem

"Czy Wy też, usypiając swoje szkraby, zasypiacie razem z nimi?" - zaczęła swój post aktorka. Przy okazji Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się zabawką, która pomaga jej usypiać dziecko. "Uwielbiam ten niezwykły spokój, jaki od dziecka wtedy płynie... a w pierwszych chwilach, przy wyciszeniu pomaga nam ta przecudna, uspokajająca chmurka, z której płyną same niebiańskie melodie".

Post gwiazdy zebrał ponad 41 tys. polubień. "Mnie tez bardzo często się to zdarza", "u mnie to był standard, a czasem bywało, że to ja zasypiałam, a młody się bawił", "piękna śpiąca pani Basia" - czytamy w komentarzach.