Jak dwie krople wody. Kurdej-Szatan pozuje z córką

Barbara Kurdej-Szatan to prawdziwa szczęściara. Jest nie tylko gwiazdą filmów, seriali i reklam, ale również, co rzadko spotykane w show-biznesie, ma wzorowo uporządkowane życie prywatne. Od dziewięciu lat jest żoną Rafała Szatana i dumną mamą 8-letniej Hanny oraz 3-miesięcznego Henryka. Ostatnio cała rodzina wzięła udział w sesji zdjęciowej do magazynu "Viva!". Jedną z fotek, która trafiła do gazety, aktorka pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie.