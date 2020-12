Kurdej-Szatan dopiero teraz się przyznała. "Byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19"

Barbara Kurdej-Szatan przez pandemię koronawirusa wiosną została bez pracy. Powodem były zamknięte teatry i wstrzymane zdjęcia do seriali i filmów . I choć był to dla niej niezwykle trudny czas, nie zamierzała się załamywać. Spakowała rodzinę i wyruszyła na wieś do domu swoich rodziców. To właśnie tam, w otoczeniu natury i błogiej ciszy, chciała przeczekać najgorsze i spędzić najbliższe tygodnie izolacji. Fani nie wiedzieli wtedy jeszcze, że aktorka spodziewa się drugiego dziecka i... walczy z koronawirusem.

- Gdy można już było wychodzić to i my z tego korzystaliśmy, bo byliśmy stęsknieni towarzystwa przyjaciół, wyjścia na miasto, do restauracji... Ale byliśmy ostrożni! Chociaż koronawirusa i tak wszyscy musimy przejść. My to już mamy za sobą. (...) W ogóle dla wszystkich ten czas był i jest nadal bardzo trudny. A ja w czasie pandemii byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19. To było dla mnie ogromnie stresujące. Na szczęście okazało się, że Henio był bezpieczny. Urodził się całkowicie zdrowy. I wstrzeliliśmy się w ten moment, że Rafał mógł przy mnie być podczas porodu - powiedziała w najnowszym wywiadzie z "Vivą!".