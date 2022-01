Barbara Kurdej-Szatan wspiera Joannę Opozdę

Joanna Opozda przeżywa obecnie trudne chwile. W jej rodzinie rozpętała się afera, która szybko stała się medialna. O konflikcie między jej ojcem a resztą rodziny było głośno już od jakiegoś czasu. W miniony weekend jednak doszło do dramatycznych wydarzeń. Gdy matka Joanny Opozdy przyjechała, by zabrać swoje rzeczy z mieszkania, w którym kiedyś mieszkała z mężem, Dariusz Opozda zaczął strzelać z broni do żony, córki Aleksandry oraz męża Joanny, Antka Królikowskiego, który nagrał całe zdarzenie i opublikował na Instagramie.