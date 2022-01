Ojciec Joanny Opozdy pokazał drastyczne zdjęcie. Twierdzi, że to wina córek

Od tamtej pory konflikt narastał. W miniony weekend doszło do dramatycznych zdarzeń. Gdy matka Joanny Opozdy przyjechała, by zabrać swoje rzeczy z mieszkania, Dariusz Opozda zaczął strzelać z broni palnej do żony, córki Aleksandry oraz męża Joanny, Antka Królikowskiego, który nagrał całe zdarzenie i opublikował na Instagramie.