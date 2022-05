Barbara Kurdej-Szatan z mężem w kajucie. Po kryzysie ani śladu

"Codziennie pobudka w innym mieście, to coś wspaniałego! W ciągu tygodnia byliśmy w trzech krajach. Dla miłośników zwiedzania taki rejs to idealne rozwiązanie. A w Polsce raczej nie jest to jeszcze popularne. Dlatego z ciekawością sprawdziliśmy, jak takie wakacje wyglądają. Jesteśmy zachwyceni. No i ten statek… istny statek miłości. Przepięknie zaprojektowany. Czuliśmy się totalnie luksusowo" - napisała.