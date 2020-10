Kurdej-Szatan zarobiła majątek w miesiąc. Inni mogą jej zazdrościć

Barbara Kurdej-Szatan czego się nie dotknie, zamienia w złoto. TVP i Polsat doskonale o tym wiedzą, dlatego od kilku sezonów lansują ją na największą gwiazdę stacji. Aktorka wciąż zapraszana jest na czerwony dywan, a reklamodawcy zabiegają o to, aby to właśnie w ich spocie zaprezentowała się uwielbiana przez widzów blondynka. Nie ma co ukrywać, jej obecność na ekranie gwarantuje wysoką oglądalność i przyciąga przed ekrany miliony fanów.