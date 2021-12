Barbara Kurdej-Szatan znów o sytuacji na granicy. Mówi o wigilijnym talerzu dla wędrowca

Choć uwaga mediów i opinii publicznej skupia się na działaniach Kurdej-Szatan, nie tylko ona ze znanych osób była poruszona sytuacją na granicy. Paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami i lekami dla uchodźców zawieźli m.in. Maja Ostaszewska, Magdalena Schejbal, Olga Bołądź i Krzysztof Zalewski. Ponadto Maciej Stuhr z żoną Katarzyną Błażejewską-Stuhr objęli opieką prawną czterech Syryjczyków, dzięki czemu udało im się zdobyć europejski status uchodźcy. Ponadto pomogli kolejnej uchodźczyni, która dzień przed Wigilią uzyskała dokumenty uprawniające do wjazdu do Niemiec, gdzie od lat mieszkają jej bliscy. Aktor nazwał to "wigilijnym cudem".