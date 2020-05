Barbata Kurdej-Szatan o inwigilacji w TVP

Prowadzącą m.in. "The Voice of Poland" najbardziej zabolał sposób, w jaki się z nią pożegnano. - Nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji - dodała.

"Tam nie jest za wesoło, ludzie są inwigilowani, sprawdzane są Facebooki różnych osób. Ja sama słyszałam o sytuacji, że był produkowany film dla TVP i operator główny został zawołany, bo przejrzeli jego teczkę, czyli Facebooka, i stwierdzili, że nie będzie tego filmu. To jest straszne i za „wolnością słowa” w TVP nie tęsknię. Ja nigdy nie podporządkowałam się temu, co się tam dzieje. Nigdy nie zważałam na to, przez lata to jakoś łykali, walczyła o to produkcja Rochstar, ale nikt nie jest niezastąpiony…" — mówiła gwiazda w rozmowie z portalem przeambitni.pl.