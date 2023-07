1 z 6 "Barbie Girl" po latach. Tak dziś wygląda gwiazda zespołu Aqua

Piosenka "Barbie Girl" zespołu Aqua ma ponad miliard (!) odtworzeń na YouTube. Licznik cały czas bije, bo dzięki premierze filmu "Barbie" o tym, jak "life in plastic is fantasic" śpiewają kolejne pokolenia. A co słychać u piosenkarki Lene Nystrøm?