Bartek Jędrzejak przekazał szczegóły pogrzebu Jarosława Skiby. Przyjaźnili się

Jarosław Skiba, sportowiec i trener triathlonu, zginął 14 marca 2022 r. w wypadku w Hiszpanii. Został potrącony przez pijanego kierowcę podczas jazdy rowerem. Po jego śmierci prezenter Barek Jędrzejak zamieścił osobisty wpis. " Marzenia? Miałem do ciebie wpadać do Hiszpanii. Tam miał być dom. Miałem zostać ojcem chrzestnym twojego malucha. Bo w końcu zapragnąłeś mieć kolejne dziecko. Jeszcze wczoraj rano pisaliśmy do siebie. Dzisiaj już tylko ja mogę pisać do ciebie, bez odpowiedzi".