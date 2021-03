Bartosz Bielenia o przemocy w szkołach teatralnych. "Jestem sprawcą"

Swoją historią zdecydowała się podzielić również Tamara Arciuch. Dała też krótką odpowiedź na pytanie "dlaczego środowisko milczało przez lata", a przykłady skandalicznych zachowań mnożą się dopiero teraz. "Wtłoczono nam w głowę, że to są metody 'pedagogiczne', że to takie szalone i będziemy przez to lepsi”, napisała na Facebooku i są to niewątpliwie słowa, pod którymi może podpisać się wielu aktorów i aktorek.