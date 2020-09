Bartosz Prokopowicz wziął ślub. Było pięknie!

- Po odejściu Magdy przez dwa lata chodziłem na terapię. Rozpoznano u mnie schorzenia psychiczne związane z silnym stresem porównywalnym do tego, jaki mają żołnierze wracający z misji. Zresztą główny bohater mówi w filmie: "to jest rak, a my z nim mamy wojnę" - wspominał w wywiadzie z Angeliką Swobodą dla portalu gazeta.pl.