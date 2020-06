Łukasz Nowicki znowu może spotkać się z synem. Odetchnie z ulgą

Halina Mlynkova wyjechała z Polski z synem Piotrem pięć lat temu. To pokłosie jej rozwodu z Łukaszem Nowickim, do którego doszło w 2012 r. Mieszkali w Pradze. Teraz wracają do kraju. Piosenkarka wyjaśniła w kwietniu, że powrót jest zaplanowany ze względu na dalszą edukację chłopca - chce iść do liceum filmowego w Warszawie, ponieważ chciałby w przyszłości dostać się na odpowiednie studia i zostać reżyserem lub montażystą.