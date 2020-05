Basia Kurdej-Szatan pyta o maseczki. Dyskusja na Instagramie

Post wywołał szeroką dyskusję. Fani gwiazdy "M jak Miłość" mieli na ten temat różne zdania. Jedni przekonywali, że maseczki nie chronią przed wirusem, gwarantują za to konkretne wpływy do portfeli określonych osób. Drudzy precyzowali, że obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy parków lub innych przestrzeni publicznych na świeżym powietrzu. Inni odsyłali do rozporządzenia i zapewniali, że już niedługo rząd i tak zniesie to obostrzenie.