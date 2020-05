Basia Kurdej-Szatan pozuje z córką. Do kogo jest bardziej podobna?

Już jesienią Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan ponownie zostaną rodzicami, a ośmioletnia Hania - starszą siostrą. Choć do rozwiązania już bliżej niż dalej, informację o ciąży aktorka potwierdziła dopiero zaledwie kilka tygodni temu. Jak tłumaczyła później w wywiadach, ostrożność była podyktowana względami zdrowotnymi.

Aktorka wielokrotnie podkreślała, jak ważnym doświadczeniem jest dla niej macierzyństwo. Przy okazji Dnia Matki po raz kolejny to potwierdziła. Na Instagramie zamieściła mini sesję zdjęciową z Hanią, którą wzruszyła fanów.

Barbara Kurdej-Szatan nie będzie miała długiego urlopu macierzyńskiego

"Mamą być, najpiękniejsze co mnie w życiu spotkało" - napisała. W odpowiedzi posypały się komplementy: "Piękne z Was kobietki". Nie brakowało też komentarzy na temat Hani i tego, do którego z rodziców jest bardziej podobna.