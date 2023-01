Beata Kozidrak gorzko o ludziach. Wspomina, jak ją nazywali

- Z tym uczuciem, z tym problemem stykam się od prawie początku swojej kariery. Kiedy ktoś osiąga sukces i nie tylko w świecie muzyki, ale też w świecie sportu, w świecie ludzi, którzy odnoszą wielki sukces, kiedy się powinie noga, kiedy coś się dzieje nie tak, kiedy już jest jakiś problem… jak odnosisz sukces, jesteś święta, jak coś się złego zadzieje, to jesteś już potworem po prostu. Co trzeba zrobić? Jak zrównoważyć te skrajne emocje w sobie? Co zrobić? Zadaję pytanie - mówiła w rozmowie z Meloradio.