Beata Kozidrak gotowa na sylwestra w Polsacie. Gwiazda zaliczyła jednak wpadkę

Odliczanie do sylwestrowej nocy trwa, a wraz z nim intensywne przygotowania do wielkiego telewizyjnego widowiska, jakie na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje dla widzów i publiczności Polsat. Beata Kozidrak jest jedną z wielu gwiazd, która tego wieczoru wystąpi na scenie, choć najwyraźniej nie do końca zdaje sobie sprawę, gdzie konkretnie spotka się z fanami.