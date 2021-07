Kozidrak musiała przerwać koncert. "Jest nam bardzo przykro"

Po wielu miesiącach covidowych obostrzeń zarówno artyści, jaki fani spragnieni są występów na żywo. Beata Kozidrak z energią wróciła do koncertowania i to z nowym materiałem. Na początku maja ukazał się nowy singiel artystki zatytułowany "Gambit", zwiastujący kolejny, czwarty już, solowy album Kozidrak. Niedawno okazję, by usłyszeć go na żywo mieli mieszkańcy Wrocławia. W niedzielę 11 lipca wokalistka Bajmu wystąpiła na plenerowym koncercie, który zgromadził liczną widownię.