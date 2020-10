Beata Kozidrak o zakazie aborcji. Jest wściekła

"Jestem wściekła tak jak inne kobiety - moje siostry. Ja już nie będę miała dzieci, ale moje córki TAK! Jesteśmy mądrym, inteligentnym narodem w sercu Europy! Wstyd mi za to, co się dzieje w moim kraju. Ktoś chce nam narzucić jak mamy żyć! W kobietach siła! Wyjdę ze swoimi córkami i wnuczką na spacer, żeby was wspierać" - napisała Beata Kozidrak.