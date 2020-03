Beata Kozidrak pokazała, jak powinno się myć ręce w rytm jej piosenki

Wokalistka zespołu Bajm nie raz udowodniła, że ma do siebie spory dystans. Śladem memów zaprezentowała Polakom perfekcyjne mycie rąk.

Beata Kozidrak jest niekwestionowaną ikoną polskiej sceny muzycznej. Od ponad 40 lat wokalistka porywa do śpiewu i tańca kolejne pokolenia Polaków. Uwagę przyciąga nie tylko jej głos, ale również styl, klasa i poczucie humoru.

Zabawny pomysł dotarł do gwiazdy, która postanowiła zaprezentować, jak w rzeczywistości powinno to wyglądać. Zachęca też do spróbowania mycia rąk z jej innymi piosenkami.