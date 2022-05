Beata Kozidrak wkrótce zarobi krocie. Ale nie chce zapłacić kary za jazdę po alkoholu

We wrześniu 2021 r. Beata Kozidrak została zatrzymana przez policję na jednej z warszawskich ulic. Okazało się, że prowadziła auto w stanie nietrzeźwym, miała dwa promile we krwi. 29 października Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów orzekł, że gwiazda ma przez pół roku odbywać prace społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie i dał jej zakaz prowadzenia pojazdów na pięć lat. Do tego miała zapłacić 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.