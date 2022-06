Miało być wystawne wesele z Amerykaninem. Pawlikowska tłumaczy opóźnienie

Celebrytka zwierzyła się też, że ślub uniemożliwia im również adopcja dwóch kotków, z którymi nie mogą podróżować. W rozmowie z tygodnikiem Beata Pawlikowska powiedziała również, że do zmiany stanu cywilnego wcale jej się nie spieszy i nie czuje, żeby to było jej oraz jej amerykańskiemu narzeczonemu do czegokolwiek potrzebne.