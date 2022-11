Beata Poźniak ma nogi do nieba. Zachwyciła na spotkaniu, na które przyleciała z USA

Beata Poźniak to polska aktorka, reżyser filmowa i teatralna, producentka filmowa, która od lat pracuje w USA. Gwiazda przyleciała z Ameryki do Polski, by spotkać się z fanami na wieczorze autorskim promującym jej tomik poezji. Trzeba przyznać, że 62-letnia ma nogi, których mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka.