Beata Ścibakówna i Jan Englert. To już 25 lat po ślubie. Wciąż tak samo zakochani

Historia tej miłości wydaje się być wyciągnięta ze scenariusza do komedii romantycznej. Tak jednak nie jest. Beata Ścibakówna i Jana Englert od początku wzbudzali dużo emocji, ale uczucie pozwoliło im przetrwać wszystkie przeciwności losu. Ona początkowo była dla niego tylko jedną z wielu studentek, z którymi wyjechał do Australii. Jednak to ona zwróciła na siebie uwagę Jana Englerta. Gdy nie chciała wejść do wody, namówił ją do tego. Ścibakówna nie pływała zbyt dobrze, a fale były duże. Englert porwał ją jednak do wody, a gdy studentka straciła grunt pod nogami - uratował ją.