Beata Ścibakówna pokazała ślubną fotografię. "Nic się nie zmieniacie"

Beata Ścibakówna i Jan Englert poznali się na początku lat 90. On był rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie, a ona jego studentką. Dzieliło ich 25 lat różnicy, a mimo to uczucie, które narodziło się jeszcze w murach uczelni, trwa do dziś. Aktorska para jest razem od prawie trzech dekad. Na początku września świętowała kolejną, tym razem 27. rocznicę ślubu.