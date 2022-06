Helena Englert przeszła radykalną metamorfozę. Eksperymentuje z wyglądem

Młoda aktorka ma na swoim koncie kilka mniejszych ról w różnych serialach. Między 2016 a 2018 r. grała w "Barwach szczęścia", później pojawiała się też w "Diagnozie", "Wojennych dziewczynach", "Znakach" i "Żywiołach Saszy". Helena na serialach nie chce jednak budować swojej kariery. Postanowiła kształcić się w wybranym zawodzie i to nie byle gdzie bo w prestiżowej New York University Tisch School of The Arts.