Royal baby w drodze? Zdjęcia paparazzi wywołują plotki

Księżniczka Beatrycze zapisała się w historii jako ta, która zrezygnowała z wystawnego, wartego kilka milionów ślubu, który oglądałyby z kolei miliony osób na świecie. Poszła zupełnie inną drogą niż księżna Kate, Meghan, czy nawet jej siostra, która powiedziała "tak" w otoczeniu setek gości. Beatrycze zorganizowała niewielką ceremonię w tajemnicy przed fanami rodziny królewskiej . Zmusiły ją do tego po części nieciekawe okoliczności.

Jej tata - książę Andrzej - jest wmieszany w jeden z największych pedofilskich skandali ostatnich lat. To jedno. Drugie: pandemia, która skutecznie uniemożliwiła Brytyjczykom organizowanie większych imprez. Mimo przeciwności losu Beatrycze jest dziś szczęśliwą mężatką. I czy przypadkiem nie jest tak, że za kilka miesięcy zostanie mamą?

Beatrycze i Edoardo Mapelli Mozzi pobrali się podczas bardzo prywatnej ceremonii 17 lipca tego roku. Dla Wielkiej Brytanii to był trudny czas lockdownu. Po ślubie Beatrycze i jej świeżo poślubiony ukochany udali się na miesiąc miodowy, choć nie ma zbyt wielu doniesień o tym, jakie miejsce wybrali. Dopiero teraz Beatrycze pokazała się pierwszy raz publicznie.

Paparazzi sfotografowali ją w centrum Londynu. Wybrała się na zakupy do popularnego sklepu dla dzieci The Little White Company. Edoardo czekał na swoją żonę w samochodzie.