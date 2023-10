Będzie pozew? Członek partii Ziobry ostro o Skibie

"Są ludzie, którymi się najzwyczajniej w świecie brzydzę - jedną z takich osób jest Krzysztof Skiba. To nie tylko zwykłe bydlę, to również łajza, która po ponad 30 latach zostawiła żonę. Gdzie są komentarze zaciekłych feministek? Gdzie potępienie tej moralnej pokraki? Jesteśmy jako Polska skażeni takim patocelebryctwem, które co zabawne, uważa samych siebie za naszą elitę. A tacy ludzie jak Skiba, to nie jest żadna elita, to patologia najgorszego sortu" - napisał Matecki, nawiązując do faktu, że w sierpniu tego roku Skiba poślubił Karolinę Kempińską, która jest młodsza od niego o 26 lat.