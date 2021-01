Ben Affleck mówi o związku z Jennifer Lopez. Wspomina o seksizmie i rasizmie

Ben Affleck spotykał się z Jennifer Lopez w latach 2000-2004. Oświadczył się jej, ale ostatecznie do ślubu nie doszło. Para rozstała się po czterech latach związku. Aktor stwierdził, że ludzie byli dla nich wtedy bardzo wredni, a paparazzi nie sprzyjali rozwojowi i wspólnej przyszłości.

- Zawsze znajdzie się jakaś historia miesiąca. Spotykałem się z Jennifer Lopez, a tak się złożyło, że to była w sam raz tabloidowa historia w czasie, gdy show-biznes szybko się rozwijał. Potrzebowali czegoś, o czym mogliby pisać i my byliśmy tematem - mówił w podcaście "The Hollywood Reporter's Awards Chatter".