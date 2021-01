Wulgarne zachowanie aktora. Puściły mu wszelkie hamulce

Ben Affleck to jedna z tych gwiazd, które nie mają najłatwiejszego życia z paparazzi. W sylwestra postanowił wyrazić to, co do nich czuje. Chwilę wcześniej dzięki namolnym fotografom stał się hitem internetu. Co uchwycili?

Ben Affleck nie ma łatwego życia z paparazzi Źródło: fot. Getty