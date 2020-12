Beneficjent Funduszu o powodach wstrzymania wypłat: "Winny jest błąd."

Wiem, dlaczego ministerstwo wstrzymało wypłaty wsparcia dla kultury i zmniejsza kwoty dofinansowania. To był błąd w systemie, który wyeliminował całą kategorię wnioskujących o pomoc podmiotów. Przedstawiciel branży estradowej ujawnia kulisy organizacyjne Funduszu Wsparcia Kultury.

Przemek Gulda, Wirtualna Polska: Dlaczego Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wstrzymało wypłaty i weryfikuje listę beneficjentów programu pomocowego?

Tomasz Marek, właściciel firmy Tomasz Marek Stage Service zajmującej się techniką estradową, jeden z beneficjentów Funduszu Wsparcia: To proste, chodzi o korektę bardzo ważnego elementu procesu kwalifikacji podmiotów, które ubiegały się o dofinansowanie swojej działalności.

Na czym polega ta korekta?

Chodzi o uwzględnienie spółek jawnych, które wcześniej, niejako automatycznie, wypadały z systemu, były odrzucane na dzień dobry. Mówimy o kilkudziesięciu firmach, którym te pieniądze powinny być przyznane, bo spełniały wszystkie inne warunki, ale ich prawna forma działalności arbitralnie wyłączała je z systemu.

O ile spółek może toczyć się ta gra?

Chodzi o 70-80 firm.

A skąd o tym wiesz?

To wyszło w rozmowach naszej branży z władzami. Wystarczy to przeliczyć, wszystko się zgadzało: ministerstwo wycofuje od innych podmiotów dokładnie tyle pieniędzy, ile potrzeba dla tych, które system odrzucił tylko ze względu na ich status prawny.

Środowisko podzielone przez Fundusz Wsparcia Kultury

Czyli to dobrze, że program został wstrzymany?

Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Dzięki temu więcej ludzi dostanie pieniądze, które pozwolą im przetrwać. Bo my naprawdę jesteśmy w sytuacji, mówiąc krótko, tragicznej. Ten program jest jedyną formą pomocy, na jaką mogliśmy liczyć. Bardzo się cieszę, że powstał i mam nadzieję, że zostanie skutecznie doprowadzony do końca, mimo tej całej medialnej nagonki i awantury. Denerwuje mnie to szczególnie dlatego, że tak naprawdę cały hałas dotyczy tylko kilku celebrytów...

Powinni dostać pieniądze od ministerstwa?

Powinni w tym sensie, że to przecież nie chodzi o nich samych, ale o przedsiębiorstwa, które za nimi stoją, czyli - w praktyce - o ludzi, którzy przez cały rok byli bez pracy. Skoro ktoś ma dostać z tego programu 2 mln zł, w poprzednim roku musiał wypracować 20 mln zł obrotu. A to oznacza powiększenie o 20 mln zł polskiego PKB. Więc czemu teraz nie powinien dostać pomocy?

Ale... ? Bo jest przecież jakieś ale.

Tak, oczywiście, że jest. Na liście znalazło się wiele projektów wymyślonych tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze od rządu. Przecież wiadomo, że po koncercie nie trzeba spać w pięciogwiazdkowych hotelach, a niektórzy o to właśnie wnioskowali. I to oczywiście warto pokazywać i piętnować. Ale byłoby fatalnie, gdyby tych kilka patologicznych przykładów utopiło cały projekt, który ma pomóc kilku tysiącom innych podmiotów. Nie ma co wokół tego robić aż takiej afery. My naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy, to jedyna forma pomocy, jaką nam zaoferowano.

A czy to dobrze, że w tym programie w jednym koszyku są duże instytucje kultury, budżetowane ze środków publicznych i prywatne firmy komercyjne?

Prawda jest taka, że nie do końca są w jednym koszyku. To tylko tak wygląda, bo ministerstwo zapisało to wszystko w jednej tabeli. Pewnie dla ułatwienia i uproszczenia. Ale tak naprawdę to były dwa różne, połączone systemy. Przy wypełnianiu wniosku trzeba było wybrać, o jaki podmiot chodzi. I były też odmienne limity kwot, które można było uzyskać - my, technika, miała limit do bodaj 640 tys. zł, inne branże mogły wnioskować o więcej, stąd brały się te milionowe dotacje.

Jak to się stało, że nie kwalifikowaliście się, jako branża estradowa, na żadne inne formy pomocy?

Złożyło się na to kilka kwestii. Jednym z najważniejszych problemów była decyzja premiera, który na potrzeby przepisów covidowych zmienił definicję mikrofirmy. Do tego czasu mogłem funkcjonować jako firma, teraz jestem już tylko samozatrudniony, a to oznacza, że nie mogę ubiegać się o jakiekolwiek wsparcie dla firm. To pozbawiło pieniędzy mnie i bardzo wiele osób, które znalazły się w podobnej sytuacji. Zostaliśmy zupełnie bez pomocy. Liczyliśmy na jakiś zarobek latem, ale wszystkie imprezy były odwołane. Czasem udawało się uzyskać od niektórych instytucji zgody na wakacje leasingowe albo kredytowe, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Wielu z moich znajomych jest na skraju bankructwa, albo wręcz przekroczyło już tę granicę. Komornicy zaczynają pukać nam do drzwi. A raczej: już nas licytują. Dosłownie: miałem już licytację auta i postępowanie komornicze, wypowiedziano mi wszystkie umowy kredytowe na łącznie 400 tys. zł.

Czy jako branża próbowaliście coś zrobić?

Oczywiście. Działaliśmy. Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Izbie Techniki Estradowej, która do tej pory zajmowała się głównie wewnętrznymi sprawami branży, ale w tej sytuacji okazała się kluczowym narzędziem do walki o ratunek. Zorganizowaliśmy latem strajk na Placu Zamkowym w Warszawie, przedstawiciele zarządu PITE prowadzili rozmowy z premierem i ludźmi z ministerstw. I... udało się. Dlatego tym bardziej teraz mnie bolą te wszystkie głosy, które krytykują ten program i o mało go nie utopiły. Powtarzam po raz kolejny i będę to powtarzał ile razy się da: to dla nas jedyna forma pomocy w tej tragicznej sytuacji.

Tomasz Marek jest właścicielem firmy Tomasz Marek Stage Service zajmującej się techniką estradową. Według pierwotnej listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury miała uzyskać 229 200 zł, po korekcie kwota ta wynosi 204 tys. zł.

O godzinie 9:00 w środę wysłaliśmy do Ministerstwa pytania o powody wstrzymania wypłat. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.