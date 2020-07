Nowe doniesienia o śmierci wnuka Presleya. Jest raport koronera

Benjamin Keough miał popełnić samobójstwo, co podali jako pierwsi dziennikarze TMZ.com. Z ich ustaleń wynikało, że syn gwiazdorskiej pary - Lisy Marie Presley i Danny'ego Keougha - prawdopodobnie strzelił do siebie z pistoletu. Do tragedii doszło w Calabasas w Kalifornii. Są nowe doniesienia w tej sprawie.