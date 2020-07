Wnuk Elvisa Presleya uzależniony od alkoholu i narkotyków. Przed śmiercią był na odwyku

Benjamin Keough nie żyje. Według amerykańskich mediów, 27-latek najprawdopodobniej odebrał sobie życie . Policja dodaje, że mężczyzna zginął od rany postrzałowej. Do tragedii doszło w Calabasas w Kalifornii, w posiadłości matki Bena - Lisy Marie Presley . Jak podaje "Daily Mail", jeden z sąsiadów aktorki zdementował jednak plotki, jakoby kobieta przebywała podczas zdarzenia w domu. Od kilku tygodni nie pojawiała się w okolicy. Presley zjawiła się na miejscu dopiero, gdy dowiedziała się o śmierci syna.

- Cała jego rodzina została ukształtowana przez scjentologię i teraz płacą za to cenę - potwierdziło hipotezę pisarza anonimowe źródło.

- Ben był jej dzieckiem. Więcej niż Riley. Więcej niż bliźniaczki (aktorka ma jeszcze trzy córki - przyp. red.). Będzie to dla niej nie do pomyślenia. Naprawdę martwię się, że to może być dla niej za dużo - podsumował.