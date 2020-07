Śmierć Benjamina Keougha. Dziewczyna wnuka Elvisa Presleya przerwała ciszę

ZOBACZ TAKŻE: Emmett Till. Śmierć, która zmieniła Amerykę

Benjamin Keough realizował się jako muzyk i aktor, aczkolwiek stronił od życia w świetle reflektorów. W 2009 r. wnuk Elvisa Presleya podpisał kontrakt płytowy wart 5 milionów dolarów i od tej pory pracował na własny dorobek. Jego bliscy wielokrotnie podkreślali, że jest wyjątkowo podobny do swojego dziadka . Keough miał trójkę rodzeństwa: 11-letnie bliźnięta Finleya i Harley oraz 31-letnią Riley. Ostatnia robi karierę w Hollywood. Zagrała m.in. w "Mad Maxie. Na drodze gniewu" czy w serialu "Dziewczyna z doświadczeniem".

W dniu śmierci Benjamina aktorka świętowała 29. urodziny męża. "O mój Boże. Co za błogosławieństwo, że jesteś na tym świecie. Wszystkiego najlepszego, najlepszy przyjacielu" – napisała na Instagramie, dodając filmik i zdjęcia ukochanego

"Do najpiękniejszego chłopca, jakiego widziałam” - zaczęła Diana. “Poprawiałeś nastrój każdemu, kogo tylko napotkałeś na swojej drodze. Poruszałeś każdą duszę dookoła ciebie. Uwielbiałeś niedzielne kreskówki o poranku oraz mleko czekoladowe. Obiecuję, że zawsze o tobie pamiętać w nasze 'wystawne piątki'" - napisała.

"Uczyniłeś mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie. To był ogromny zaszczyt, by mieć cię u swojego boku, trzymać cię za ręce oraz prawdziwie kochać. Być kochaną przez ciebie to najważniejsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć" - dodała.