Betheny Frankel zaręczyła się. 50-letnia gwiazda wygląda obłędnie

Bethenny Frankel to nie tylko autorka bestsellera "Naturalnie szczupła. Wyzwól w sobie szczupłość i uwolnij się od nieustającej diety", ale również właścicielka firmy "Bethenny Bakes" i prezenterka telewizyjna. Widzowie doskonale znają ją również z reality-show "The Real Housewives of New York City". Celebrytka skończyła 50 lat, ale figury mogą pozazdrościć jej nawet o połowę młodsze koleżanki.