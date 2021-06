Beverley Callard zamierza poddać się operacji plastycznej. Chce mieć więcej ról

64-letnia aktorka twierdzi, że musi przejść lifting twarzy, ponieważ według niej "branża jest tak bardzo seksistowska i patrzy na wiek". Zdradziła też inne powody, dlaczego martwi się o potencjalny brak pracy. - Ile widziałeś filmów, w których mąż ma 50 lat, a żona 30? To się dzieje cały czas. Twarze tych kobiet są wręcz nieruchome. Muszę dołączyć do tego grona, gdyż boję się, że nie znajdę zatrudnienia - wyznała Callard w wywiadzie dla "The Sun".