Bez makijażu Socha wygląda jak nastolatka. Naturalna piękność

Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd telewizyjnych . Ma rzeszę wiernych fanów, a jej konto na Instagramie obserwuje prawie milion osób. Nic więc dziwnego, że jest rozchwytywana przez reżyserów, producentów telewizyjnych i reklamodawców. Na brak zajęć aktorka nie może narzekać . Ostatnio zagrała m.in. w kontynuacji hitowej "BrzydUli".

Aktorka jest też uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych Polek. Najnowszym opublikowanym na Instagramie postem udowadnia, że zachwyca nie tylko na czerwonym dywanie. Małgorzata Socha pochwaliła się prawdziwie zimowym zdjęciem i przy okazji złożyła noworoczne życzenia swoim fanom. "Znalazłam śnieg, to musi być dobrze 👍👍👍 Wszystkiego najlepszego!!!" - napisała gwiazda.

Na opublikowanym zdjęciu Małgorzata Socha pozuje w zwykłej zimowej kurtce, a to, co od razu rzuca się w oczy, to brak makijażu. Na ten szczegół uwagę zwrócili również fani aktorki: