Bezlitosna Zborowska. Pokazała, co zrobiłaby Dudzie, Kaczyńskiemu i Pawłowicz

Kto raz wszedł na Instagrama Zofii Zborowskiej , pewnie już zawsze będzie ją obserwować. Córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej już dawno ujęła internautów swoją bezpośredniością, ogromnym dystansem do siebie i zwariowanym poczuciem humoru.

Aktorka ma też jedną znaczącą przewagę na innym instagramowymi celebrytkami – niczego nie udaje. Zborowska jest do bólu szczera, nie boi wyrażać swoich poglądów i ma w nosie konwenanse. Tam było i tym razem.

Od czwartku przez polskie miasta przelewa się fala protestów w reakcji na wyrok TK, który praktycznie do zera ogranicza możliwość legalnej aborcji w Polsce.

Jednak jeśli ktoś jakimś cudem miałby wątpliwości, to ostatni post córki Wiktora Zborowskiego jasno mówi, co Zofia myśli o polskich politykach odpowiedzialnych za doprowadzenie do obecnej sytuacji.