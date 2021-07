Bill Cosby skazany za gwałt już jest na wolności. Ofiara zabrała głos

Wiele oskarżeń i zarzutów, z powodu przedawnienia, musiało zostać przez sąd oddalonych. Ale nie wszystkie. Jedną z kobiet, które doprowadziły do wsadzenia go do więzienia, była Andrea Constand, odurzona i zgwałcona przez Cosby'ego w 2004 r. Ostatecznie gwiazdor został skazany 26 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wyrokiem został wpisany do rejestru przestępców seksualnych i miał spędzić za kratami do 10 lat.