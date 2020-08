Bindi Irwin jest w ciąży. Pokazała urocze zdjęcie

We wrześniu minie 14 lat od tragicznej śmierci Steve'a Irwina. Legendarnego przyrodnika i gwiazdy programów telewizyjnych, którym zawdzięcza miano "łowcy krokodyli". Kiedy zmarł po ataku płaszczki, jego córka Bindi miała osiem lat, a syn Robert tylko trzy. Oboje poszli w ślady ojca i jak widać na najnowszym zdjęciu Bindi Irwin, także jego wnuk będzie od małego wychowywany na znawcę dzikiej przyrody.

"Chandler i ja z dumą ogłaszamy, że spodziewamy się dziecka! To zaszczyt dzielić z wami ten wyjątkowy moment w naszym życiu. Chociaż wciąż jestem w pierwszym trymestrze, chcemy, byście byli częścią naszej podróży od początku tego nowego życiowego rozdziału" – napisała Bindi na Instagramie pod zdjęciem z mężem i maleńkim strojem "wojownika dzikiej przyrody".

- Aż trzy lata zajęło mi zrozumienie tego, że nie przychodzę do zoo codziennie, ja po prostu w nim mieszkam. Kiedyś tata powiedział mi coś, co pamiętam do dziś. Chciał, abym traktowała zwierzęta tak, jak sama chciałabym być traktowana – mówiła w jednym z wywiadów.