Gwiazdy mogę otwierać znowu swoje biznesy. Rubik: "Musimy normalnie żyć"

Pandemia koronawirusa dała się wszystkim we znaki. Ludzie na całym świecie obawiali się utraty pracy, a przedsiębiorcy starali się robić wszystko, aby ich biznesy przetrwały ten trudny czas. Wiele gwiazd, które również zainwestowały we własne przedsiębiorstwa, odczuło skutki pandemii.

Nie dość, że nie mogli grać w teatrach, pojawiać się na planach zdjęciowych, czy grać koncertów, to nie rozwijali też swoich biznesów, które miały ratować ich budżet w gorszym czasie. Polski rząd wprowadził restrykcje, które zabraniały sprzedawać usługi fryzjerskie, czy kosmetyczne. Restauracje mogły serwować tylko dania na wynos, co znacznie ograniczyło możliwości sprzedażowe. Placówki oświatowe też pozostały zamknięte, a edukacja odbywała się online.

Gwiazdy mogą otworzyć swoje biznesy

- Teatry będą zamknięte jeszcze przez dłuższy czas, ja teoretycznie zaczynam zdjęcia 1 czerwca, ale tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy. Nie możemy mieć pewności, że po poluzowaniu zasad, nie nastąpi większa fala zachorowań i druga część lockdown’u. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni ograniczeniami i to niestety wpływa na obniżenie czujności. Boję się konsekwencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby w moim salonie było tak bezpiecznie, jak tylko się da, zamykamy poczekalnię, zamawiamy plexę, przyłbice, maseczki, środki dezynfekujące, robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom i zespołowi - dodaje.

Piotr Rubik , który jest właścicielem trzech muzycznych przedszkoli Rubik Music School też przygotowuje się do otwarcia placówek. Wszystkie były zamknięte od prawie dwóch miesięcy. Co prawda, dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnie, ale teraz będą mogły też mieć kontakt z rówieśnikami na żywo.

- W tej chwili cała nasza kadra przygotowuje się do wdrożenia wszystkich zaleceń bezpieczeństwa, a w pełni otworzymy się do końca maja. Kontaktujemy się z rodzicami, słuchamy ich opinii i wytycznych. To dla nas bardzo ważne. Musimy ruszyć, nie mamy wyjścia. Obowiązują nas opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne. Nie możemy sobie pozwolić na dalszy przestój i bardzo chcemy otworzyć nasze placówki. To konieczne i potrzebne - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Rubik.