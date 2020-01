Błąd na stronach na Facebooku. Wiemy, czy gwiazdy same prowadzą swoje strony

Facebook jest jednym z najważniejszych narzędzi komunikacyjnych dla wielu światowych gwiazd. Z ich stron dowiadujemy się często, co u nich słychać. Jednak jeden błąd spowodował, że można było sprawdzić, kto odpowiada za fanpage konkretnej gwiazdy.

W piątkowe popołudnie na facebookowych stronach można było sprawdzić, kto konkretnie publikował dany post. Aby to sprawdzić, wystarczyło zajrzeć w historię edycji posta. Wtedy mieliśmy podgląd na to, kto odpowiada za daną stronę. Prawdopodobnie to był błąd Facebooka, ale pojawiły się teorie, że to niezapowiedziane testy zmiany portalu.