Blanka Lipińska kusi w bieliźnie. Fani są zachwyceni

Blanka Lipińska nie ma oporów przed tym, by pokazywać na Instagramie swoje ciało. A trzeba przyznać, że autorka "polskiego Grey'a" zdecydowanie ma co pokazywać.

Fani zwrócili również uwagę na opis do zdjęcia: "Tęsknić to mieć nadzieję, że coś wróci". Może to nadinterpretacja, ale wydaje się, że jest to swego rodzaju wyznanie miłości byłemu partnerowi. Czyżby Blanka wciąż liczyła na to, że ten związek da się jeszcze reanimować?