Nagle ogłosiła rozstanie. Znajomy wskazuje winnego

Przez 8 miesięcy byli jedną z najbardziej medialnych par w polskim show biznesie. Blanka Lipińska i Aleksander Baron bardzo chętnie pokazywali życie prywatne w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że wiadomość o rozstaniu tej pary była dla wszystkich szokiem. Autorka książek dopiero co deklarowała miłość muzykowi, a chwilę później mogliśmy przeczytać o rozpadzie związku .

Pierwszym symptomem kryzysu, był samotny wyjazd Blanki na wakacje, które planowali wspólnie. To właśnie na urlopie w Egipcie Lipińska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu.

Muzyk i pisarka nie chcę komentować sprawy. W mediach pojawiają się jednak kolejne doniesienia dotyczące rozpadu ich związku. Podobno Lipińska zaczęła traktować tę relację zbyt poważnie. - Ona chciała wejść na kolejny etap i oczekiwała zaangażowania, a on zawsze był i będzie wolnym strzelcem. Nie na to się pisał, to typ rockmana i artysty, który potrzebuje przestrzeni - twierdziło źródło "Plotka".