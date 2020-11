Blanka Lipińska pojechała odebrać nagrodę. Wróciła z niczym

Blanka Lipińska nie ukrywa, że boleśnie przeżywa rozstanie z Aleksandrem Baronem. Rozstali się tuż przed wyjazdem na wakacje do Egiptu. Blanka poleciała na nie sama, zaznając luksusów. Pod koniec października pisarka wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej związek z gitarzystą Afromental należy już do przeszłości. - To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu - przekazała wówczas.