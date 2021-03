Blanka Lipińska pozuje w bikini. Uciekła od polskiej niepogody

Blanka Lipińska to jedna z popularniejszych polskich pisarek. Zadebiutowała powieścią "365 dni", która ukazała się w 2018 r. Książka zdobyła taką popularność, że zdecydowano się nakręcić na jej podstawie film, który trafił do polskich kina, a później bił światowe rekordy popularności na Netfliksie.

Oprócz pracy nad kolejnym filmem gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 700 tys. osób, chętnie pokazuje, jak spędza wolny czas. Niedawno pochwaliła się fanom, że wyjechała na wakacje do Meksyku.

"Tulum... od lat moje małe marzenie podróżnicze. Po kilku próbach wreszcie spełnione. Co myślę? Jeszcze nie wiem, co myślę, ale jak się dowiem, to na bank podzielę się tym z wami" – pisała Lipińska pod jednym ze zdjęć.